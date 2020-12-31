Aliağa Kent Kitaplığı'nın tüm serileri tek DVD'de toplanıyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında oluşturulan 'Aliağa Kent Kitaplığı'nın tüm serileri tek bir DVD'de toplanıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kültür vizyonu çerçevesinde ile 2014 yılında başlatılan kültür atağı tüm hızıyla sürerken Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini anlatan birbirinden değerli 14 eser, okuyucular için tek DVD'de bir araya getiriliyor.

Dijital kitaplara yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı içerisinde yer alan eserleri 'Oku, Okut' kampanyası dahilinde her ay okuyuculara ücretsiz olarak hediye ediyor. Okuyucular, Aliağa ve bölge tarihini anlatan bu eşsiz eserlere Aliağa Belediyesi'nin resmi sayfası https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi üzerinden online olarak da ulaşabiliyor. Kitapseverler, bu link üzerinden kitapları online olarak görüntüleyebiliyor, bilgisayar ya da mobil cihazlarına indirip ve sesli olarak dinleyebiliyor. Okuyucular, 6 ayda 25 bin kez indirme işlemi yaparak dijital kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

14 eser DVD'de

Aliağa Belediyesi, yoğun ilgi gören dijital kitap uygulamalarının ardından yeni bir projeye daha imza atıyor. Tüm eserlerin dijital formatlarını tek bir DVD'de toplamak için çalışma yürüten Aliağa Belediyesi, DVD'yi 'Oku, Okut' kampanyası kapsamında yeni yılda okuyucularına hediye edecek.

Toplam 4 bin 216 sayfadan oluşan dev arşiv

14 eserin tamamı toplam 4 bin 216 sayfadan oluşuyor. 14 eserin yer aldığı DVD'de şu kitaplar yer alacak: 'Aliağa'nın Antik Kentleri', 'Aliağa Çevresi ile Birlikte Güzelhisar', 'Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. Cilt', 'İlk Çağ'dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi', '1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri', 'Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt', 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar', 'Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi', 'Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler', 'Aliağa Coğrafya Atlası', 'Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları', 'Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu', 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi', 'Tisna-1 Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler'. - İZMİR