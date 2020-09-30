Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı

Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesinde projelendirilen İzmir'in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin yapımına katkı sunan Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) arasında protokol imzalandı.

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı, System.String[]

Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesinde projelendirilen İzmir'in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin yapımına katkı sunan Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) arasında protokol imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ile rektörlük yöneticileri katıldı. ALOSBİ yönetimi protokol dahilinde 12 milyon TL bağışta bulunarak hastane için önemli bir kaynak sağlarken Aliağa Belediyesi de inşaattan ruhsat işlemlerine kadar her konuda sürece destek olacağına ilişkin iradesini ortaya koydu. Ayrıca protokol kapsamında 201 yataklı hastane inşaatının 2021 yılının haziran ayında bitirilmesi, 2022 yılının ilk yarısında ise hastanenin hizmete açılması hedefleniyor.

Hotar: "Hastanemizi 2022 yılının ilk yarısında hizmete açmayı planlıyoruz"

İmza töreni öncesinde ilk konuşmayı yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi: "Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve ALOSBİ arasında Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin yapılmasına ilişkin başlangıcı, protokolü için bir araya geldik. Prosedürleri resmi olarak başlatmış olsak da daha önceden başlayan görüşmeler ve ciddi bir emek var. Aliağa Belediyesi yaklaşık bir buçuk yıl önce üniversitemize bir arsa bağışlamak istediğini söyledi. Biz de bunu memnuniyetle kabul ettik. Tahsis edilen arsayı kurumumuza, eğitimize, ülkemize nasıl faydalı olabilir şeklinde bir değerlendirme içerisine girdik. Şu anda Türkiye'de üç tane bulunan, dördüncüsünü yapabileceğimiz meslek hastalıkları hastanesinin olmasında fayda gördük. Bu kapsamda geldiğimiz noktada taraflar hızlı bir çalışma içerisine girdi. ALOSBİ Yönetim Kurulunun değerli katkılarıyla ve Aliağa Belediyesinin çabalarıyla hastanemizin kaba inşaatının bitirilmesi için bir süreç başlatıldı. Bu süreci 2021 yılının haziran ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Hastanemizi 2022 yılının ilk yarısında hizmete açmayı planlıyoruz. Üniversite olarak akademik ve ekipman katkılarımız tam anlamıyla olacak. Hastane binamız modern bir şekilde yapıldıktan sonra İzmir'imize, Aliağa'mıza, ülkemize ve hatta dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Acar: "Hastaneye ev sahipliği yapmak bize büyük mutluluk verdi"

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin Türkiye'de önemli bir misyonu üstleneceğini ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüz Nükhet Hotar öncülüğünde ülkemiz için önemli bir projeye daha imza atıyor. Hastanenin ülkemizin önde gelen sanayi kentlerinden Aliağa'mızda yapılıyor olması bizim için büyük önem arz ediyor. Böylesine önemli bir hastaneye ev sahipliği ve yatırım yapmak bize büyük mutluluk verdi. Bu konuda sürecin başından itibaren bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüze ve ALOSBİ Yönetim Kuruluna, Aliağa halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hastanenin Aliağa'mıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tezcan: "Hastane projesi ülkemize büyük değer katacak"

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacağının altını çizen ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, "Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu şu dönemde daha da iyi anladık. Hastane projesi ülkemize büyük değer katacak. Böylesine önemli bir projenin içerisinde yer almak biz bölgesel sanayicileri de çok mutlu etti. Projeye öncülük eden başta Rektörümüz Nükhet Hotar'a ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi için hazırlanan protokolü imzaladı. - İZMİR

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi, Protokol, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi için protokol imzalandı - Son Dakika

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