Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin Temeli Törenle Atıldı

Türkiye'nin dördüncü İzmir'in ilk mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesinin temeli, Aliağa'da düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye'nin dördüncü İzmir'in ilk mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesinin temeli, Aliağa'da düzenlenen törenle atıldı.



Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Alpay Özalan, Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Nükhet Hotar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Aliağa'ya önemli bir değer katacak"



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yaptığı konuşmada, Aliağa'nın gelişen sanayisi ve yatırımlarıyla bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizdi. Ağbal, "Aliağa'da büyük bir rafineri ve petro kimya tesisi var. Bu bölgeye önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sanayi yatırımları gelecektir. Burada birçok kardeşimiz de bu yatırımlar sayesinde iş bulacak, evine ekmek götürecek. Allah hepsini hastalıktan, kazadan saklasın. Hasta oldu mu da hemen yanı başında bir hastane olması lazım. Bu hastaneye hemen erişmesi lazım. Burada sadece kardeşlerimiz ihtiyaç duyduğunda meslek hastalıkları hizmeti verilmeyecek aynı zamanda burada araştırmalar yapılacak. Bu bölgede ihtiyaçların karşılanması konusunda gayretler gösterilecek. Biz de Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe başkanlığı olarak değerli rektörümüzün ve belediye başkanımızın yanındayız. Bu yatırımın hayata geçmesi için üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz. En yakın zamanda bu yatırımın tamamlanması ve bu hastanenin burada hizmete geçecek olması gerçekten buraya önemli bir değer katacaktır" dedi.



İzmir'in ve bölgenin sanayi gelişimi açısından bakıldığında meslek hastalıkları hastanesinin Aliağa'ya yapılmasının çok doğru bir karar olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ise, "Hem sayın valimiz hem rektörümüz gayet net bir şekilde ihtiyacı belirlemiş belediye başkanımız da yeri tahsis etmiş. Yerel bazda bütün bunlar tamamlanmış. Tabi ki işin kaynak tarafı da çok önemli. Burada bunun için de sayın bakanımız geldi. Bu işlere son derece hakim kendisi. Bu projenin ben çok uzun süreceği kanaatinde değilim Aliağalılar da fazla beklemeyecektir" dedi.



"Dünyada sağlık hizmetini daha iyi sunan bir devlet yok"



Aliağa'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Sanayi ve ekonomi anlamındaki bu canlılık burada oluşan insan sağlığını da ön plana çıkarmakta aynı şekilde etkilemektedir. Zaman zaman değerlendirme yaparız ama toplam olarak baktığınızda sağlık hizmeti açısından dünyada Türkiye'den daha iyi sunan bir devlet yok. Şu anda Aliağa'da bir ihtiyacı gideriyoruz. Aliağa ekonomisi ve sanayisiyle buna ziyadesiyle ihtiyaç hissetmekte ve ihtisaslaşma anlamında da kendine uygun bir yatırıma şu anda kavuşmaktadır. Bu ihtiyacı ilçesine getirip dolayısıyla mihmandar olan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Kentimiz önemli bir sağlık yatırımına daha sahip olacak"



Meslek hastalıkları hastanesinin Dokuz Eylül Üniversitesi'nin gelecek vizyonu ile bütünleşen kentin ortak bir eseri olarak yükseleceğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bir süre önce ülkemizin batıya açılan penceresi güzel İzmir'de bir hayali gerçekleştirmek ve sağlık alanındaki önemli bir boşluğu gidermek amacıyla bir çalışma başlattık. Buradaki temel düşüncemiz ülkemizin tarım sanayi ve hizmet sektörlerindeki en büyük yapılarından bazılarını barındıran Aliağa'da Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ni inşa ederek sağlık ve iş dünyasına hizmet verecek önemli bir yapıyı kazandırmaktı. Yaptığımız fizibilite çalışmaları ve değerlendirmeleri neticesinde konuyla ilgili ilk girişim ve görüşmelere başladık. Aliağa Belediye başkanımız Serkan Acar'ın yer tahsisi konusunda iş birliğine hazır olduklarını iletmesi üzerine de süreci başlatmış olduk. Çalışabilir iş gücü nüfusu açısından Türkiye'nin en büyük üç şehrinden biri olan şehrimizde mesleki hastalıklar hastanesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu görmekteydik. Dolayısıyla İstanbul, Ankara ve Zonguldak'tan sonra bu anlamda ihtisaslaşan ülkemizin dördüncü hastanesi olacak olan bu yatırım 200 kişilik yatak kapasitesiyle birçok ihtiyaca cevap verecek nitelikte planlanmaktadır. Bu yatırımın en önemli özelliği ise Türkiye'de çevresel faktörlere bağlı hastalıklar konusunda hizmet verecek ilk hastane olma özelliğini taşımaktadır. Günün teknolojik şartlarına ve deprem yönetmeliklerine uygun inşa edeceğimiz hastanemizde ilgili sağlık birimlerinin yanı sıra yanık ünitesi, basınç odası ve hiperbarik oksijen odası da bulunacaktır. Sanayinin hızla geliştiği günümüzde ağır metaller endüstriyel solventler, tarım ilaçları veya fabrikalardan çıkan karbonmonoksit gazları çalışan ve yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da bir takım sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra bu olumsuz etkenler mesleğe bağlı hastalıkları ciddi oranda tetiklemektedir. Burada çalışanların sağlığı olduğu kadar aile fertlerinin de koruma altına almayı hedefliyoruz. Bu noktada taramalar ve periyodik muaneyeler ile önleyici sağlık hizmetleri sunmayı da hedefliyoruz. Hızla tamamlamayı düşündüğümüz bu yatırım ile kuzey aksına doğru hızla büyüyen kentimiz önemli bir sağlık yatımına daha sahip olacaktır" diye konuştu.



"Hastane uluslararası çapta hizmet verecek"



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, Aliağa'nın Türkiye ekonomisi için stratejik bir üs konumunda olduğunu belirterek, "Bu unvanının yanında Aliağa, kültür sanat etkinlikleri, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve sahil bandı ile Kuzey İzmir bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiş, hızla gelişen ve büyüyen bir şehir kimliğine bürünmüştür. 2014 yılından bu yana Aliağamızı cazibe merkezi bir şehir kimliğine büründürmek için gece gündüz, yağmur çamur demeden canla başla çalıştık. Şimdi de sayın cumhurbaşkanımızın desteğini de alarak Aliağamızın ikinci perdesini açıyor, 'Hayaller Gerçeğe Aliağa Geleceğe' diyoruz. İşte bugün burada bu hayallerimizden biri olan Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin temelini atıyoruz. Temellerini attığımız hastane sadece bölgemize değil, tüm ülkemize ve hatta uluslararası çapta hizmet verecek, dünyanın dört bir yanından gelecek insanlar ile sağlık turizmini de canlandıracak, vizyonu oldukça geniş olan bir projedir" dedi.



"Atatürk'ün izinde emin adımlarla"



Dokuz Eylül Üniversitesi'nin vizyonunun geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Acar, "9 Eylül tarihinin anlamı Türkiye'dir. İzmir'de, 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in yaktığı istiklal ateşi, 9 Eylül'de Türk istiklal ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş günüyle anlamlandırılan tarihtir. Bu yüzdendir ki 9 Eylül Üniversitesi'nin vizyonu, geçmişten geleceğe ışık tutmak, ülkenin tüm değerlerini barındırarak, Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürümeye devam etmektir. 9 Eylül üniversitesinin bu vizyonu ile Türkiye'nin en önemli sanayi şehrinin, en güçlü kurumu olan Aliağa Belediyesi'nin vizyonunun birleşmesi sonucunda, uluslararası alanda hizmet verecek hastanemizin ülkemize kazandırılması için yola çıkmış bulunmaktayız. Bu yatırımın Aliağa'da gerçekleşmesine teveccüh gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde temelleri atılan hastane tamamlandığında Türkiye'de çevresel faktörlere bağlı hastalıklar konusunda hizmet verecek ilk hastane olacak. Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin birlikte projelendirdiği hastanede yanık ünitesi ve mikrocerrahi gibi bölümler yer alacak. Hastane 200 ve üstü yatak kapasitesi ile hizmet verecek. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım

TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza