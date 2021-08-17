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Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor - Son Dakika

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor

17.08.2021 10:41

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor Hastanede inşaatın yüzde 30'u tamamlandı Aliağa'da yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin Aliağa Belediyesi tarafından yapılan kaba inşaatının yüzde 30'u tamamlandı.

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor

Hastanede inşaatın yüzde 30'u tamamlandı

İZMİR - Aliağa'da yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin Aliağa Belediyesi tarafından yapılan kaba inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte inşaat çalışmaları hızla devam eden İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi olacak alanda incelemelerde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesinde hayata geçirilen Dokuz Eylül Üniversitesi Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kaba inşaatı yüzde 30 oranında tamamlanan hastanede incelemeler yapmak için Çaltılıdere'deki inşaat sahasını ziyaret etti. Üniversite ve belediye heyetlerinin bulunduğu ziyarette üniversite yetkilileri ve proje mühendisleri gerçekleştirdikleri kapsamlı sunumla katılımcıları çalışmalar hakkında bilgilendirdiler.

Aliağa'nın uzun yıllardır sağlık yatırımları noktasında ciddi bir ihtiyacının olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Özellikle mesleki ve çevresel hastalıkların yanı sıra çeşitli poliklinikler için halkımızın talepleri vardı. Bu ihtiyacımızı rektörümüze sunduğumuzda kendisi de buna çok sıcak yaklaştı ve girişimler başladı. En önemli konulardan biri de sadece hastane yapmak değil, aynı zamanda hastanenin işlevselliği açısından iyi bir kadro oluşturmak. Bu noktada İzmir'imizin övgü ve gurur duyduğu Dokuz Eylül Üniversitesi markasının bu hastanede olması hem kadro açısından hem işlevsellik açısından hastanemize büyük bir değer katacak. Hastanemiz sadece Aliağamıza değil bölgemize de hitap edecek. Çok fazla işlevi ve kapsamı olan modern bir hastane olacak. Hastanenin Aliağa'ya kazandırılması noktasında Aliağa Belediyesi ve Aliağa halkı olarak bir nebze katkı koyabildiysek ne mutlu. Yapımı devam eden hastanenin kaba inşaatını belediye olarak üstendik. Kaba inşaatı yılsonunda tamamlayacağız. Hastanenin Aliağamıza kazandırılmasında Aliağa halkı adına sayın rektörümüze şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah hep birlikte elbirliğiyle hastanemizi tamamlayıp Aliağamıza, İzmir'imize ve ülkemize güzel bir eser bırakacağız" dedi.

"Örnek pilot bir hastane olacak"

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi tüm özellikleriyle ülkemizde öncü olacağı gibi dünyaya örnek pilot bir hastane olacak. Bu güzel çalışmada çok değerli STK'larımızın, iş insanlarımızın ve halkımızın desteğini arzu ederiz. Bu bizim gönül gücümüzü artırır" diye konuştu.

Ege Bölgesi ihracatının önemli bir kısmının Aliağa'dan yapıldığını belirten Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise "Aliağa, nüfus oranı gün geçtikçe artan önemli bir endüstri bölgesi haline geldi. Bu noktada Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğine projelendirilen hastanenin Aliağa'ya olduğu kadar İzmir'e ve ülkemize önemli bir değer katacağına inanıyorum" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptıkları açıklamaların ardından beraberindeki heyetle birlikte inşaat sahasını gezerek incelemelerde bulundular.

Hastane Türkiye'de önemli bir merkez olacak

Sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verecek olan 200 yatak kapasiteli tam donanımlı modern hastane, 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek tam donanımlı hastanede acil servis, mikrocerrahi, yanık ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi önemli birimler yer alacak. Hastane, hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hastane; E87 Uluslararası Karayolu üzerinde ve Kuzey Ege Otoyolu çıkışında bulunmasıyla önemli bir ulaşım bölgesinde yer alıyor. Hastaneye aynı zamanda denizden ve helikopterle ulaşım imkanı da bulunuyor. Hastane, çalışanlarıyla bölgede istihdama doğrudan, yan sektörlerle birlikte dolaylı katkısı olacak. Hastane yatırım bütçesinin yaklaşık 90 milyon TL tutarındaki proje, hafriyat ve kaba inşaat maliyeti Aliağa Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hastanenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi, Hastane, Aliağa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi yükseliyor - Son Dakika


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