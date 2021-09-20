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Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor

20.09.2021 14:00
Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan karşılıklı vapur seferleri için çalışmalar, pandemi sürecinden normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte hız kazandı.

Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan karşılıklı vapur seferleri için çalışmalar, pandemi sürecinden normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte hız kazandı. 2019 yılında Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Aliağa heyeti, Ayvalık'a giderek altyapı ve diğer fiziki olanakları inceledi, görüş alışverişinde bulundu.

Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan karşılıklı vapur seferleri için çalışmalar sürüyor. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, İMEAK DTO Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Ahmet Orçun Tuncer'den oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde Ayvalık Limanı'nda fiziki incelemelerde bulundu.

Yük ve yolcu taşımacılığının yapıldığı Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda incelemeler yapan heyete, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İMEAK DTO Aliağa Şube Meclis Üyesi Ali Jale ve Gümrük muhafaza yetkilileri eşlik etti. Alanı gezerek yetkilerden limanla ilgili geniş bilgi alan heyet daha sonra idari alanları ve yolcuların zaman geçirdiği alanları inceledi.

"Pandemi sonrası çalışmalara tekrar hız verdik"

İncelemeler sonrası açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Aliağa- Midilli arasında karşılıklı vapur seferleri için çalışmaları Aliağa Belediyesi ile işbirliği içinde 2019 yılında başlatmıştık. 2020 Martında başlayan covid19 pandemisi nedeniyle zaruri olarak çalışmalarımız yavaşladı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Aliağa'mıza büyük katkı sağlayacak bu projeye tekrar hız verdik. Pandemi öncesi zaten projeyi belli bir noktaya getirmiştik. Sağ olsun Kaymakamımız Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar büyük bir heyecanla projenin gerçekleşmesi için çaba gösteriyor. Bugün burada gümrüklü limanın işleyişi ile ilgili olarak gerekli bilgileri yetkililerden aldık. İşleyişi fiziki olarak da gördük" dedi.

"Aliağamıza ekonomik ve sosyal olarak değer katacak"

Başkan Serkan Acar, Aliağa-Midilli arasında yapılması planlanan seferler için bir süredir kurumlararası iş birliğiyle çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan Acar, Aliağa Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve devletin ilgili kurumlarıyla el ele vererek Aliağa-Midilli seferlerinin başlaması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubemizle birlikte Aliağa-Midilli arasında vapur seferlerinin başlaması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu amaçla daha önce bu konudaki uzman kuruluşlar denizde alan tetkiki, derinlik ve koordinat ölçülerinin alınması gibi teknik çalışmalar tamamlandı. Aliağamızda vatandaşlarımızca su iskelesi olarak bilinen Yalı Mahallesi önünde yatırım ve proje gereklerini yerine getirerek Midilli İskelesini ve gümrük noktasını oluşturacağız" dedi.

Projenin Aliağa ilçe ekonomisine, esnafa ve vatandaşlara katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Serkan Acar, "Midilli seferlerinin başlaması Aliağamıza hem ekonomik hem de sosyal yaşam anlamında değer katacak. 'İzmir'e gidilen değil, İzmir'den gelinen kent Aliağa' vizyonumuz çerçevesinde bu proje Aliağamıza turist ve ziyaretçi gelişini de artıracak. Esnafımız, ilçe ekonomimiz için büyük bir katkı oluşacak. Aliağamıza hayırlı olsun" dedi.

2019 yılında Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan vapur seferleri için denizde alan tetkiki gerçekleştirilmiş, 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alınmıştı. Daha sonraki aylarda sahil bandında bulunan su iskelesine konuşlanacak olan limana feribotların yanaşacağı ve deniz liman şube müdürlüğüne bağlı pasaport ve diğer birimlerin olacağı belirtilmişti.

Yine liman incelemesi için Ayvalık'ta bulunan heyet, Ayvalık Kaymakamlığına yeni atanan Hasan Yaman ve Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Sadun Özdemir'i de ziyaret etti. - İZMİR

Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor
Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor
Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor
Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor

Serkan Acar, Ticaret, Pandemi, Aliağa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aliağa-Midilli seferleri için çalışmalar sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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