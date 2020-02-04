Aliağa'nın 2019 nüfusu açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aliağa'nın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1.65 oranında artarak 96 bin 974 oldu.



Dev sanayi üretim tesislerine ve önemli liman işletmelerine ev sahipliği yapan Aliağa'nın nüfusu her yıl olduğu gibi 2019 yılında da artış gösterdi. 2018 yılında 95 bin 392 olan Aliağa nüfusu devam eden sanayi yatırımlarına paralel olarak arttı ve 2019 yılında 96 bin 974 kişiye ulaştı.



En fazla nüfus Yeni Mahalle'de en az nüfus Çoraklar'da



TÜİK verilerine göre Aliağa'da mahalle nüfusları şöyle oldu: Aşağı Şakran Mahallesi 261, Atatürk Mahallesi 8 bin 521, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi bin 354, Bahçedere Mahallesi 9 bin 68, Bozköy Mahallesi 575, Çakmaklı Mahallesi 829, Çaltılıdere Mahallesi 651, Çıtak Mahallesi 557, Çoraklar Mahallesi 47, Fatih Mahallesi Bin 891, Güzelhisar Mahallesi 648, Hacıömerli Mahallesi 779, Horozgediği Mahallesi 300, Kalabak Mahallesi 402, Kapukaya Mahallesi 179, Karaköy Mahallesi 182, Karakuzu Mahallesi 593, Kazım Dirik Mahallesi 8 bin 220, Kurtuluş Mahallesi 7 bin 957, Kültür Mahallesi 8 bin 354, Mimar Sinan Mahallesi bin 313, Samurlu Mahallesi 447, Siteler Mahallesi 12 bin 955, Şehit Kemal Mahallesi 843, Uzunhasanlar Mahallesi 273, Yalı Mahallesi 3 bin 137, Yeni Mahalle 20 bin 837, Yeni Şakran 4 bin 860, Yukarı Şehit Kemal Mahallesi 780, Yüksekköy 171. - İZMİR