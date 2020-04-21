Aliağa'nın 23 Nisan yarışması başvuruları sona erdi - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılına özel olarak düzenlediği ve başvuruların sadece e-posta üzerinden yapıldığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında başvurular sona erdi.



Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrenciler için birlikte düzenlediği ödüllü yarışmalar çocuklardan yoğun ilgi gördü. 23 Nisan'ın coşkusunu düzenlenen yarışmalarla günler öncesinden yaşamaya başlayan çocuklar, tüm hünerlerini bu yarışmada sergileme imkanı buldu. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılı", "Mustafa Kemal Atatürk" ve "Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılım gösterdi. Kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı saat ile ödüllendirilecek. Alanında uzman jüri ekibinin değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde Aliağa Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Ödüller ise öğrencilerin adreslerine teslim edilecek. - İZMİR