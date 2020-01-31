Aliağa'nın afet toplanma alanları güncellendi - Son Dakika

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Aliağa'nın afet toplanma alanları güncellendi
6 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının sayısı güncellenirken, kentte afet sonrası toplanılacak güvenli alan sayısı 39'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının sayısı güncellenirken, kentte afet sonrası toplanılacak güvenli alan sayısı 39'a çıktı.
Son günlerde ülke genelinde sık sık yaşanan büyük ve küçük çaplı depremler, afet toplanma alanlarını bir kez daha gündeme getirdi. Yaşanan depremlerden tedirgin olan vatandaşlar için afet toplanma alanlarının önemi bir kat daha arttı. Aliağa Belediyesi de, kent genelindeki afet toplanma alanlarını güncelledi. Daha önce 12 olan afet sonrası toplanılacak güvenli alan sayısının 39'a çıkartıldığı açıklandı. - İZMİR
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