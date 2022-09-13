Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun yapıldığı törene Kaymakam Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Vekili Oktay Bingöl, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarihçi Cevat Yıldırım, Aliağa'nın Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası durumu hakkında bilgiler verdi. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz'ün konuşması sonrası halk oyunu gösterileri yapıldı. Protokol üyeleri, meydandaki törenin ardından Aliağa Şehitliğini ziyaret etti.

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