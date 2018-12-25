Son Dakika Haberleri: Aliağa'nın O Mahallesinde 8 Saat Süreyle Su Kesintisi

Aliağa'nın O Mahallesinde 8 Saat Süreyle Su Kesintisi

1 saat önce

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Aliağa'nın O Mahallesinde 8 Saat Süreyle Su Kesintisi, System.String[]
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 27 Aralık 2018 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İZSU Daire Başkanı Filiz Yıldız imzalı yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyol çalışmalarından dolayı depo ve terfi istasyonu iletim hattında deplase işlemi yapılacağından 27 Aralık 2018 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeni Şakran Mahallesi'nin tamamına su verilemeyecektir." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir, Güncel
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