Aliağa'nın O Mahallesinde 8 Saat Süreyle Su Kesintisi
1 saat önce
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İzmir
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 27 Aralık
2018 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeni Şakran Mahallesi'nde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İZSU Daire Başkanı Filiz Yıldız
imzalı yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Aliağa
ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yapımı devam eden Menemen-Aliağa- Çandarlı
otoyol çalışmalarından dolayı depo ve terfi istasyonu iletim hattında deplase işlemi yapılacağından 27 Aralık 2018 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeni Şakran Mahallesi'nin tamamına su verilemeyecektir." - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: İHA
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