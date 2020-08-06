Aliağa'nın tanıtım filmine tam not - Son Dakika

Aliağa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren tanıtım filmi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın sosyal medya hesaplarından "Aliağa'mızın güzelliklerini bir araya getiren bu güzel filmi paylaşıyor, filmin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" notuyla paylaştığı film, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

"Marka Kent Aliağa" projesi kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinin doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik kültür mirası ile gastronomik zenginlikleri "Aliağa'yı Benimle Keşfetmeye Var Mısın?" temasıyla 7 dakikalık tanıtım filminde bir araya getirildi. Film "6500 yıllık Uygarlıkların izlerini, denizi, güneşi, doğayı, tarihi ve güzelliğine doyulmaz tatları keşfetmek için Aliağa'yı Keşfetmeye hazır mısın? Bu film ile Aliağa'da hiç görmediğimiz güzellikleri keşfedeceksiniz" cümleleriyle tanıtıldı. Aliağa Belediyesi tarafından "Marka Kent Aliağa" vizyonuyla hazırlatılan film, Aliağa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaştığı film, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken birkaç saat içinde binlerce kişi tarafından izlendi.

Türkiye'nin sanayi kenti olarak bilinen İzmir'in Aliağa ilçesinin tarihi, doğal, gastronomik ve kültürel zenginlikleri son yıllarda büyük ilgi görüyor. Aliağa; denizi, altın sarısı kumu, güneşi, mavi bayraklı Ağapark Plajı, Tarihi Güzelhisar köyü, Aigai Antik Kenti, Uçansu Şelalesi, doğa yürüyüş, bisiklet ve ATV rotaları, tarihi antik yol, kervan yolu rotalarıyla, yöresel ürünleri ve enfes tatlarıyla son dönemin popüler turizm destinasyonlarından birine dönüşüyor.

Genç çiftin Aliağa'yı keşif yolculuğu

"Aliağa'yı Benimle Keşfetmeye Var Mısın?" sloganıyla hazırlanan filmin senaryosu Fatih Çalışkan ve Bahadır Kuyucu tarafından kaleme alındı. Filmde genç çifti, oyuncu ve model Ece Çavuş ile Mustafa Haki Karakaya canlandırdı. Yönetmenliğini Oktay Bingöl'ün üstlendiği film, İzmir dışından gelen genç bir çiftin Aliağa'nın doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve gastronomik zenginliklerinin keşfini anlatıyor.

Aliağa'nın zenginliklerine 16 günlük çekim

Aliağa Belediyesi tarafından yaptırılan film, 16 günde çekildi. Filmin çekimleri Aliağa içindeki 72 farklı noktada güneşin en uygun olduğu sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Filmin saha çalışmalarında 12 kişilik bir ekip görev alırken 16 günde toplamda 114 saat çekim yapıldı. Filmin müziklerini Aliağa yöresinin folklorik mirasından izler taşıyan çalışmasıyla Alper Gemici tarafından hazırlandı. Çekimlerinde sinematik ekipmanların kullanıldığı filmin kurgusu ise Bahadır Kuyucu tarafından yapıldı. - İZMİR