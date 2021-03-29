Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temeli atıldı - Son Dakika

Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde (ALOSBI) hizmet verecek 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temeli atıldı.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) destekleriyle Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında kurulan okulun 2022-2023 sezonunda eğitime başlaması hedefleniyor.

Yurt binası ve spor salonunun da bulunduğu okulun 23 bin 486 metrekarelik bir alanda kurulacağı ve sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ara eleman ihtiyacına yanıt vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, 2022-23 öğretim yılında hizmet vermesi planlanan okulun yetiştireceği kalifiye ara elemanlar sayesinde bölgeye yeni yatırımların çekilmesine de yardımcı olacağını açıkladı.