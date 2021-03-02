Aliağa Pazarı cumartesi günü kurulacak - Son Dakika

Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cuma gününe alınan Atatürk Mahallesi'ndeki pazar, İzmir genelinde cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber artık olağan günü olan cumartesi günleri kurulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda İzmir'de hafta sonları sadece pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumartesi günleri sokağa çıkmak kısıtlamasının kaldırılmasıyla Aliağa Cumartesi Pazarı tekrar olağan gününe alındı. Aliağa Cumartesi Pazarı, 6 Mart 2021 cumartesi günü Aliağalılara hizmet verecek.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü cumartesi pazarında, vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri alacak. Pazarcı esnafı HES kodu sorgulamasının ardından pazar yerine alınacak. Pazar girişine maskesiz girişlere izin verilmeyecek. Gün boyu yapılacak denetimlerle gerek maske gerekse fiyat etiketi kontrolleri yapılacak. Aliağa Pazarının daha düzenli bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Belediye Zabıtası, pazarcı tezgahlarının sarı çizgilerle belirlenen sınırlar dışına çıkmasına izin vermeyecek. - İZMİR