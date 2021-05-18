Aliağa Pazarı, Helvacı Pazarı ve Yeni Şakran Pazarı kurulacak - Son Dakika

Yeni Mahalle Kapalı Pazarı mevcut günü olan 19 Mayıs Çarşamba günü, Helvacı Kapalı Pazarı ile Yeni Şakran Pazarı da yine Cuma günleri hizmet vermeye devam edecek. Tüm pazar yerleri 07.00 – 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

ALİAĞA PAZARI 21 MAYIS CUMA GÜNÜ HİZMET VERECEK

Aliağalı vatandaşlar pazar alış verişlerini 21 Mayıs 2021 Cuma günü Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak Aliağa Pazarından yapabilecek. Helvacı ve Yeni Şakran'daki pazarlar da Cuma günü vatandaşların hizmetinde olacak. Yeni Mahalle Kapalı Pazarı ise mevcut günü olan Çarşamba günleri kurulacak.

ALİAĞA ZABITASI DENETİMLERDE BULUNACAK

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, pazar yerlerinde gün boyu kovid-19 denetimlerini sürdürecek. Hem vatandaşa hem de esnafa maske ve sosyal mesafe kuralları anonslarla hatırlatılacak. Pazarcı esnafı pazar alanına HES kodu sorgulamasının ardından alınacak. Pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe kuralı uygulanacak. Maskesiz girişlere izin verilmeyecek. Pazar yeri girişlerinde Aliağa Belediyesi El Dezenfektan Üniteleri de her zamanki gibi hazır bulundurulacak.