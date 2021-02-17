Aliağa pazarlarını kışlık sebze ve meyveler şenlendiriyor - Son Dakika

Aliağa Yeni Mahalle'de Çarşamba günleri kurulan halk pazarında kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan kışlık sebze ve meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Aliağalılar, haftalık mutfak alışverişleri için pazara yoğun ilgi gösterirken kışlık sebzelerden en çok ıspanak ve pırasayı, meyvelerden ise portakal ve elmayı tercih etti. Vatandaşlar pazarlıklarını yaparken Aliağa Belediyesi Zabıtası ekipleri de sağlıklı ve güvenli alışveriş için pazar yerindeki Covid-19 denetimlerini sürdürdü.

Aliağa'nın en kalabalık halk pazarlarından olan Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, bu hafta da Aliağalıların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kurulan tezgahlarda kışlık sebze ve meyveler rağbet gören ürünler oldu. Kışlık sebzelerden ıspanak, pırasa, kereviz, turp, karnabahar, lahana, brokoli; meyvelerden ise portakal, elma, mandalina, muz, nar, çilek, armut tezgahları süsledi. Pazarcı esnafı, vatandaşların kışlık sebzelerden en çok ıspanak ve pırasayı, meyvelerden ise portakal ve elmayı tercih ettiğini söyledi.

Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yerinde kurulan büyük alışveriş tezgahlarının yanı sıra pazar yerinde kurulan Aliağa Köy Pazarı da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Katkısız ve doğal olarak yetiştirilen ürünlerin tezgahlarda yerini aldığı pazarda; Aliağa yöresine özgü tarhana, erişte, köy ekmeği, köy yumurtası, salça, ceviz, arı sütü, bal, polen, zeytin, zeytinyağı, mevsimlik sebze ve meyvelerin yanı sıra ısırgan otu, radika, kuzukulağı, karalahana, şevketi bostan gibi şifalı otlar da bulunuyor.

Covid-19 denetimleri sürüyor

Aliağa Belediyesi vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Covid-19 kuralları kapsamında zabıta ekiplerince daha düzenli bir hale getirilen pazar yerine vatandaşların maskesiz girişine izin verilmezken, pazarcı tezgahlarının sarı çizgilerle belirlenen sınırlar dışına çıkmasına izin verilmiyor. Aliağalılar bu sayede daha geniş ve rahat bir ortamda alışverişlerini yapabiliyor. Pazar yeri girişlerinde vatandaşların sağlığı için el dezenfektan üniteleri bulunduruluyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sık sık yaptıkları maske denetimleri ile korona virüse geçit vermiyor. - İZMİR