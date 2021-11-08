Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 40-33 önde tamamlayan Darüşşafaka'da Gabriel Olaseni 17 sayı kaydetti. Aliağa Petkim Spor'da ise Justin Foreman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
SALON: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis
ALİAĞA PETKİM SPOR: Rayalle Conger 10, Justin Foreman 15, Darco Planinic 8, Erol Can 3, Peyton Aldridge 10, Sinan Sağlam 2, Metehan Akyel 9
DARÜŞŞAFAKA: Troy Caupain 7, Isaiah Pineiro 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Ragıp Berke Atar 2, Nathan Boothe 8, Gabriel Olaseni 17, Sinan Güler 7, Wayne Cullough 13, Eray Akyüz 3, Görkem Doğan 2
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka - Son Dakika