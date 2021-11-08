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Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka - Son Dakika

Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka

08.11.2021 08:20
Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 7. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka'yı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 76-57'lik skorla mağlup oldu.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 40-33 önde tamamlayan Darüşşafaka'da Gabriel Olaseni 17 sayı kaydetti. Aliağa Petkim Spor'da ise Justin Foreman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

SALON: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

ALİAĞA PETKİM SPOR: Rayalle Conger 10, Justin Foreman 15, Darco Planinic 8, Erol Can 3, Peyton Aldridge 10, Sinan Sağlam 2, Metehan Akyel 9

DARÜŞŞAFAKA: Troy Caupain 7, Isaiah Pineiro 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Ragıp Berke Atar 2, Nathan Boothe 8, Gabriel Olaseni 17, Sinan Güler 7, Wayne Cullough 13, Eray Akyüz 3, Görkem Doğan 2

Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka

Aliağa Belediyesi, Petkim Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Petkim Spor 57 – 76 Darüşşafaka - Son Dakika


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