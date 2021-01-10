Aliağa Petkim Spor: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 77

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol takımını 98-77'lik skorla yendi
Salon: Enka Spor
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Altuğ Köselerli, Polat Parlak xx
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 13, Ege Arar xx 18, Sarunas Vasılıauskas xx 19, Thomas Wimbush xx 14, Stephen Zack x 4, Ian Hummer xx 8, Dorukhan Engindeniz x, Canberk Kus x 3, Okben Ulubay xxx 16, Boran Güler x, Serkan Menteşe x 3
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Büyükçekmece Basketbol: Abodunrin Gabriel Olaseni xxx 11, Karvel Markeese Anderson x 3, Matthew Thomas Farrell xxx 23, Osiris Eldridge x 2, Devin Michael Oliver xx 16, Ömer Utku Al xx 9, Burak Eşlik x 5, Cengizhan İvedi x 2, Mehmet Firat Alemdaroğlu x 3, Mert Celep x 3
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 21-17 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 50-44 (Aliağa Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 72-65 (Aliağa Petkimspor lehine)
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)
Kaynak: İHA
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