Aliağa Petkim Spor Galibiyet İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

21 Kasım 2021 Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TİVİBU Spor 2 ekranlarından izleyebilecek.
Ligde istediği çıkışı yapamayan Aliağa Petkim Spor, 9 puanla 16.Sırada yer alırken Bahçeşehir Koleji ise 11 puanla 10.Sırada bulunuyor. Çalışmalarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Aliağa temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda 9. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Kaynak: Bültenler
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