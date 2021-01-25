Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Çok zorlu bir maç takvimimiz var"

ING Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, önlerinde zorlu bir maç takvimi olduğunu bildirdi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada 85-75 mağlup oldukları Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, iyi oynamalarına rağmen bazı kırılma anlarının istediği gibi gerçekleşmediğini belirtti.

Toplamda 19 hücum ribaundu verdiklerini aktaran Kemzura, şunları kaydetti:

"Bu sonucu etkiledi. Alan savunması yaptığımız için ribaund konusunda mücadele etmemiz zor gözüküyordu ve bu alanda başarısız olduk. Ayrıca pota altı ve dış atışlarda birçok kolay atıştan yararlanamadık. Bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız bütün şansları avantaja çevirmelisiniz. Yine de geçen haftaki Afyon Belediyespor maçında sonra doğru reaksiyon gösterdik ve uzun süre savaşmayı sürdürdük."

Kemzura, sonuçtan memnun olmamasına rağmen geliştiklerini görmenin takım ruhu açısından önemli olduğunu belirterek, "Çok zorlu bir maç takvimi bizi bekliyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde 12. haftadan ertelenen müsabakada 27 Ocak Çarşamba günü TOFAŞ'a konuk olacak Aliağa Petkimspor, 19. hafta karşılaşmasında da 30 Ocak Cumartesi günü Bursa'da Frutti Extra Bursaspor'la karşılaşacak.