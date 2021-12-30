Aliağa Petkimspor'da 9 pozitif vaka - Son Dakika

Aliağa Petkimspor, 6'sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi takımda görülen semptomlar üzerine Covid-19 PCR testi yapıldığını ve neticesinde 6'sı basketbolcu, 2'si salon personeli ve 1'i teknik heyet üyesi olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Petkimspor, sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklamayla testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını belirterek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" mesajını paylaştı.

(İsmail Hakkı Ergün - Salih Yılmazsoy/İHA)