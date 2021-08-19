Aliağa Petkimspor'da basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına devam eden İzmir temsilcisinde basketbolcular ve teknik ekibin sağlık sponsorları İzmir Can Hastanesinde genel sağlık taramasından geçtiği kaydedildi.

Kan ve idrar tahlilleri yapılan oyuncuların, kalp ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için EKG ve efor testlerine girdiği belirtildi.