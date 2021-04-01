Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, bugünkü Kovid-19 testlerinde 2 antrenörde pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Antrenörlerde herhangi bir semptom bulunmadığı ve iki kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Aliağa Petkimspor'un 3 Nisan Cumartesi günü oynayacağı TOFAŞ maçının ertelendiğini açıklamıştı.

Son Dakika

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi

Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı

Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu

Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen Beyza'dan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu