Aliağa Petkimspor Deplasmanda Kazanamadı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor, rakibine 94-76'lık skorla mağlup oldu.

"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?