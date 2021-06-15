Aliağa Petkimspor Deplasmanda Kazanamadı - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyespor 94 -76 Aliağa Petkimspor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkim Spor, rakibine 94-76'lık skorla mağlup oldu.
Aliağa Petkimspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la Prof. Dr. Veysel Eroğlu Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını HDI Sigorta Afyon Belediyespor 53-30 önde tamamladı. Karşılaşmada HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan Francisco Javier Cruz Saldivar 19 Aliağa Petkimspor'da ise Kendrick John Ray 22 sayı kaydetti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Wright 14, Cruz 19, Kairys 11, Leissner 10, Efe Beşok, Berke Aygündüz 3, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın 5, Egemen Güven 11, Macura 8, Ali Tuncer 2
Aliağa Petkimspor: Ray 22, Boran Güler, Ege Arar 7, Okben Ulubay 3, Hummer 6, Bilgehan Diril, Serkan Menteşe, Vasiliauskas 12, Zack 8, Canberk Kuş 2, Dorukhan Engindeniz 16
1. Periyot: 28-17
Devre: 53-30
3. Periyot: 75-48
Kaynak: Habermetre
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