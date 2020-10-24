Aliağa Petkimspor Fenerbahçe ile oynuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Frutti Extra Bursaspor'u 108-80 mağlup ederek galibiyetle tanışan Aliağa Petkimspor yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etklinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Maçı Tivibu Spor 2 naklen yayınlayacak. İzmir temsilcisi, 4'te 4 yapan zirve ortağı Fenerbahçe karşısına sürpriz bir galibiyet elde etmeye çalışacak.
- Kaynak: DHA
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