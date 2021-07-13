Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Ömer Yasir Küçük. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Icrypex forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 2001 doğumlu genç milli guard Ömer Yasir Küçük yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek

Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı

Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu

Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin

Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü