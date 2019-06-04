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Aliağa protokolü bayramlaştı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa'da her yıl olduğu gibi bu yıl da protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Ramazan Bayramının ilk günü düzenlenen programda buluştu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanı Özgür Acar, siyasi parti temsilcileri, stklar ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra bol bol sohbet etti. Program sonunda huzur dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Kaymakam Erhan Günay, "Asırlardır birlik ve beraberlik içerisinde kutlanan bayramların kardeşlik ve dostluk içerisinde nicelerinin kutlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Engelsiz Yaşam Park'ındaki bayramlaşmanın ardından ilçe protokolü Aliağa kabristanlığı içerisindeki şehitliği ziyaret ederek dua etti. Bayramlaşma programı şehit aileleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerine yapılan ziyaretler ile son buldu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
Erhan Günay, İzmir, Aliağa, Güncel
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