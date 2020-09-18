Aliağa TOKİ'de çalışmalar başladı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Aliağa Yeni Mahalle'de gerçekleştireceği 614 konutluk projede çalışmalar başladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun çabası ve takipleri ile hayata geçirilen TOKİ projesi temel açma çalışmaları ile başladı. Projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca Cami, okul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

Yaklaşık 6 bin kişinin müracaatta bulunduğu Aliağa TOKİ konutları için hak sahipliği belirleme kuraları Şubat ayında Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonunda noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilmişti. - İZMİR