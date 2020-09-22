Aliağa Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor

İzmir'e bağlı küçük bir balıkçı kasabasıyken 21 Ocak 1982 tarihinde ilçe statüsüne kavuşan Aliağa, devlet destekli ve özel sektör tarafından yapılan dev sanayi yatırımlarıyla ekonomide Türkiye'nin lokomotifi haline geldi. Sanayisi ve 16 limanıyla Ege Bölgesinden yapılan ihracatın yüzde 55'inin gerçekleştirildiği ilçenin nüfusunun 5 yıl içinde 160 bine ulaşması bekleniyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinin büyük ve hızlı dönüşümü ilçedeki demografik yapının da aynı hızda değişmesine neden oldu. Gemi söküm, demir çelik, petro kimya, enerji, liman işletmeciliği, LNG gibi sektörlerin yoğunluk kazandığı ilçedeki kuruluşlar ekonomik büyüklüğü ile Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasında yer alıyor. TÜPRAŞ, Türkiye'nin en modern altyapısına sahip ALOSBİ, LNG, LPG dolum tesisleri, ENKA, gübre fabrikaları ve 16 limana sahip Aliağa, Türkiye ekonomisine büyük değer katıyor.

Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55'i Aliağa'dan

Ege Bölgesi'nin 26.5 milyar dolar olan toplam ihracatının yüzde 55'lik kısmının gerçekleştirildiği Aliağa limanlarından, 16,9 milyar dolar olan Ege Bölgesi ithalatının ise yüzde 48,9'u gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat 11 milyar 950 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 18 artış göstererek 14 milyar 711 milyon dolara ulaştı.

Aliağa Limanları elleçlemede rekor kırıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından açıklanan verilere göre Aliağa limanları elleçlemede rekor kırarken açıklanan verilere göre Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükseldi. Aliağa limanları yüzdelik artış olarak Türkiye'nin lideri konumuna ulaştı.

Aliağa nüfusu 5 yılda 160 bine ulaşacak

Sanayi ve limanlar sayesinde hızla büyüyen Aliağa'nın nüfusu da TÜİK 2019 verilerine göre 100 bine ulaştı. Hızlı sanayileşme ile Türkiye'nin farklı illerinden göç alan Aliağa'nın gündüz nüfusu ise iki katına çıkarak 200 bine ulaşırken İzmir'in metropol ilçeleri dışında en çok günübirlik misafir ağırlayan ilçe konumunda bulunuyor.

Türkiye mozaiği Aliağa

Sürekli göç alan Aliağa'da, bugün Türkiye'nin faklı bölgelerinden binlerce vatandaş ikamet ediyor. Sanayileşmenin ve ekonomik büyümenin devam etmesinin beklendiği Aliağa'da gece nüfusunun 2025 yılına kadar 160 bine kadar ulaşması bekleniyor. Aliağa'da 32 bin 2 kişiyle en çok İzmir nüfusuna kayıtlı vatandaş yaşarken İzmir'i sırasıyla 4 bin 69 kişiyle Sivas, 3 bin 982 kişiyle Manisa, 3 bin 162 kişiyle Mardin ve 2 bin 862 kişiyle Erzurum izledi. - İZMİR