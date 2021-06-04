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Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi İçin Protokol İmzalandı

04.06.2021 20:22
Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi İçin Protokol İmzalandı, System.String[]

Aliağa'ya Fen Lisesi Geliyor.

Aliağa'ya Fen Lisesi Geliyor.

"Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi" İçin Protokol İmzalandı

Aliağa Belediyesi ile İzmir Valiliği Arasında Protokol İmzalandı. Aliağa Belediyesi, Uluğ Bey Fen Lisesi İçin 200 Kişi Kapasiteli Öğrenci Pansiyonu Yapacak.

Aliağa, uzun yıllardır beklediği Fen Lisesi'ne kavuşuyor. Aliağa Belediyesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Aliağa'ya Fen Lisesi kazandırılıyor. Türk Matematikçi ve Astronomi bilgini Uluğ Bey adını taşıyacak olan Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlaması bekleniyor. Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi ile ilgili Valilik Makamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin katılımıyla okul pansiyonu yapım protokolü imzalandı.

Aliağa Belediyesi'nin girişimleriyle Şehit Bahattin Elden Anadolu İHL'nin yeni yerine taşınmasıyla boşalan Siteler Mahallesi Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesi No: 9 adresinde bulunan İZBAN Aliağa İstasyonu yakınındaki Okul binasında Fen Lisesi açılması talebi Milli Eğitim tarafından olumlu karşılandı.

Okulun fiziki altyapısının geliştirilmesi ve öğrencilerin barınmalarıyla ilgili çalışmalar hızla başlatılırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in huzurunda Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi öğrenci pansiyonu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. İzmir Valiliğinde imzalanan protokol kapsamında Uluğ Bey Fen Lisesi öğrencilerinin barınmaları için Aliağa Belediyesi 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası inşa edecek.

BAŞKAN SERKAN ACAR; "ULUĞ BEY FEN LİSESİ HAYIRLI OLSUN"

Protokol imza töreninde konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi'nin ilçe için önemine değinerek; "Aliağa'da halkımızın yıllardır arzu ettiği bir eğitim kurumuna, Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi'ne bu protokol ile ilk adımları atmış bulunmaktayız. Aliağa halkının uzun yıllardır bir Fen Lisesi arzusu vardı. Fen Lisesine sayın Valimizin önderliğinde inşallah Aliağamıza kavuşturacağız. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Aliağa Belediyesi ortaklaşa hareket edecek ve herkes üzerine düşeni yaparak Aliağamıza Fen Lisesini kazandıracağız. Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Aliağamıza ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

VALİ YAVUZ SELİM KÖŞGER: İZMİR'İN KUZEYİNİN TAMAMINA HİTAP EDECEK.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir'in eğitim alanında Türkiye'de önemli aşamalar kat etmiş, eğitimde seçkin bir şehir olduğunu belirterek, "Dünyanın rekabetçi koşullarıyla başa çıkmak ve gençlerimizi dünyanın rekabetçi koşullarına daha iyi hazırlayabilmek için büyük bir gayret içindeyiz" dedi. Vali Köşger, "Aliağa'da Fen Lisesi açılmasıyla ilgili bir karar aldık. Konuyu bakanlığımıza teklif ettik. İnşallah Aliağa'da bir Fen Lisesi açılışı gerçekleşecek. Aliağa Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Vali Köşger, Fen Lisesi'nin sadece Aliağa için değil, İzmir ve Türkiye için de çok önemli olduğunu söyleyerek, "Fen Lisemizin ismi de çok güzel. Uluğ Bey. Aliağa'ya da çok yakışmış. İzmir'in kuzeyinin tamamına hitap edecek bir Fen Lisesi olacak. Eğitimimize çok üst düzey katkı sağlayacak" dedi.

Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi İçin Protokol İmzalandı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağa Uluğ Bey Fen Lisesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika


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