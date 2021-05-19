Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması

19.05.2021 13:58
Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümü İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümü İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü için Aliağa'da Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, çelenk kortejinin Cumhuriyet Meydanında yerini almasıyla başladı. Anma programına Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. "Türk Milleti'nin vatanın değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 102. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz" diyen Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman, "Tarihine, kültürüne sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Biliyoruz ki sizler Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğu üstlenebilecek şekilde nitelikli ve bilgi sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp ilerde şahsınıza verilebilecek olan görevi en iyi şekilde yapacak olmanızdan asla şüphem yoktur" dedi.

Aliağa Belediyesi ise kutlamalar için günler öncesinden hizmet binaları ile kentin muhtelif caddelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslerken her okul kendi bünyesinde online kutlama programı yapacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Başkan Acar mesajında, Gençliğe Hitabe'nin "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" dizelerine yer vererek "19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çeşme'deki tören Alaçatı'da yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çeşme'de ise Alaçatı Mahallesinde Atatürk Parkında gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Törene, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, okul müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - İZMİR

Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması
Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması
Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması
Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması
Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Aliağa, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Son Dakika Haberleri
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
13:21 Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı         
14:32
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti         
14:14
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı         
13:25
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu         
11:52
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa ve Çeşme'de 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement