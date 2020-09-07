Aliağa zabıtası işletmelere "Maskesiz Girilmez" afişleri dağıttı - Son Dakika

Aliağa zabıtası işletmelere "Maskesiz Girilmez" afişleri dağıttı
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelere maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlatmaya yönelik çalışma yaptı.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelere maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlatmaya yönelik çalışma yaptı.
Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılımını en aza indirmek için yaptığı uyarı ve denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar öncülüğünde yapılan denetimlerde, işletme yetkililerine maske ve sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak üzerinde "Maskesiz Girilmez" yazılı afişler dağıtıldı. Ekipler ayrıca, maskesiz gezen vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyararak parklarda oturanları da sosyal mesafe kuralına uymalarını önemle belirtti. Aliağa Kaymakamlığı ile yapılan denetimlerin yanı sıra zabıta müdürlüğü olarak da rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, denetim ve uyarıların önümüzdeki günlerde de sıklıkla devam edeceğini söyledi. Öte yandan Mustafa Tahir Acar, Covid-19 pandemisi önlemlerine hassasiyet gösteren ve pandemi kurallarını titizlikle uygulayan işletmelere de özellikle teşekkür etti. - İZMİR
Son Dakika Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından ilk görüntüler geldi Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak