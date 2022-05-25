Aliağa'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi - Son Dakika

Aliağa'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi

Aliağa\'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi
Son Güncelleme: 25.05.2022 14:20

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve fiyat denetimleri yapıyor.

Esnaf ve Ticaret Odaları tarafından belirlenen gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırıncı esnafına tutanak tutularak cezai işlem uygulanıyor.

Esnaf ve Ticaret Odalarının mart ayında almış olduğu karar doğrultusunda 210 gram ekmeğin satış fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini söyleyen Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Eslek, "Belirtilen standartlardan düşük gramajda ya da yüksek fiyatta ekmek satışı yapan esnaflar ile ilgili gerek Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, gerekse Ticaret ve Esnaf Odalarının mevzuatları uyarınca gerekli işlem uygulanmaktadır" dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerde gramaj ve fiyat standartlarına uygunluğu tespit edilen esnaflara teşekkür eden Eslek, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuz durumlarda Zabıta Müdürlüğümüzle iletişime geçebilir ya da şikayetlerini 153 Hilal Masa hattına iletebilirler" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Aliağa'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi - Son Dakika
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