Aliağa\'da fırınlara gramaj ve fiyat denetimi

Esnaf ve Ticaret Odaları tarafından belirlenen gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırıncı esnafına tutanak tutularak cezai işlem uygulanıyor.

Esnaf ve Ticaret Odalarının mart ayında almış olduğu karar doğrultusunda 210 gram ekmeğin satış fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini söyleyen Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Eslek, "Belirtilen standartlardan düşük gramajda ya da yüksek fiyatta ekmek satışı yapan esnaflar ile ilgili gerek Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, gerekse Ticaret ve Esnaf Odalarının mevzuatları uyarınca gerekli işlem uygulanmaktadır" dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerde gramaj ve fiyat standartlarına uygunluğu tespit edilen esnaflara teşekkür eden Eslek, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuz durumlarda Zabıta Müdürlüğümüzle iletişime geçebilir ya da şikayetlerini 153 Hilal Masa hattına iletebilirler" dedi.