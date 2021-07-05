Aliağalı Çocuklar sporla buluştu - Son Dakika

Basketbol, futbol, voleybol, karate ve güreş branşlarında açılan kurslar sayesinde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren yaz spor okullarında alanında deneyimli eğitmenler görev yapıyor. Ayrıca Yaz Spor Okulları kapsamında kadınlara özel Aliağa, Helvacı ve Yeni Şakran'da da Pilates kursları veriliyor.

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır ara verilen spor okullarını yaz döneminde faaliyete geçirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt, "Yaz Spor Okullarında çocukların öncelikle spor yapmaktan keyif almalarını, mutluluk duymalarını ve karakter sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle kontenjanları sınırlı tuttuklarını da ifade eden Özkurt, "Basketbol, futbol, voleybol, karate ve güreş branşlarında eğitimlerimize başladık. Eğitmen kadromuzla birlikte çocuklarımızın yaz spor okullarından en iyi şekilde faydalanarak verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerine yardımcı olacağız" dedi.