Aliağalı genç karatecilerden büyük başarı - Son Dakika
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Aliağalı genç karatecilerden büyük başarı

6 saat önce

Aliağa Belediyesi Spor Okulları karate branşında eğitim gören genç sporcular, katıldıkları 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma İller Arası Karate Turnuvasında önemli başarılar elde ederek Aliağa'nın gururu oldu.

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Aliağa Belediyesi Spor Okulları karate branşında eğitim gören genç sporcular, katıldıkları 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma İller Arası Karate Turnuvasında önemli başarılar elde ederek Aliağa'nın gururu oldu.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma İller Arası Karate Turnuvasına; Bursa, Manisa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve İzmir'den 500'e yakın sporcu katıldı. Turnuvaya Aliağa Belediyesi Demirspor adına 11 sporcu katılım sağlarken, dört sporcu dereceye girerek madalya hakkı kazandı.


Türkiye Şampiyonu Balkan 3'üncüsü milli sporcu 2008 doğumlu Aliağalı Doğan Egecan Tercan, kumite +52 kiloda birinciliği kimseye kaptırmadı. 2007 doğumlu Eymen Diktaş +55 kiloda ikinci, 2009 doğumlu Nazlı Can 36 kiloda üçüncü, 2010 doğumlu Ömer Sarpdağ ise kumite 30 kiloda üçüncülük kazandı. Derece elde eden sporcuların, 8 Nisan'da Kayseri'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Aliağa'yı temsil edeceği ifade edildi - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Çanakkale, Aliağa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
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