Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı - Son Dakika

Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı

13.10.2020 15:14
Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde girişimci Mehmet Şengül, 2019 yılında kurduğu soğuk sıkım zeytinyağı üretim tesisi ile günlük 200 ton zeytin işleyerek 35 ile 40 ton arasında zeytinyağı üretiyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde girişimci Mehmet Şengül, 2019 yılında kurduğu soğuk sıkım zeytinyağı üretim tesisi ile günlük 200 ton zeytin işleyerek 35 ile 40 ton arasında zeytinyağı üretiyor. Zeytin ağaçlarından toplanan mahsul, maksimum 6 saatte soğuk sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştürülerek sofralara ulaşıyor.

Aliağa'da tarım ve hayvancılıkla uğraşırken zeytinyağı üretim tesisi kuran girişimci Mehmet Şengül, erken hasat yönetimiyle asit oranı oldukça düşük zeytinyağı üretiyor. Zeytinyağı üretiminde erken hasat ve soğuk sıkımın önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Şengül, "Zeytinyağının gerçek kalitesini, özünü ortaya çıkarmak için erken hasat yapıyoruz. Ağaçlardan toplanan zeytinleri hiçbir bekletme olmadan maksimum 6 saatte zeytinyağına dönüştürüyoruz. Erken hasatta yağ verimi düşük olur. Normal hasatta 4 ile 6 kilogram arasında zeytinden 1 litre zeytinyağı çıkarken erken hasatta ise ancak 9 ile 10 kilogram arası zeytinden 1 litre yağ elde ediyoruz. Bu durum zeytinyağımızın kalitesini müthiş şekilde artırmış oluyor. Erken hasat sonucu çıkan yağın asit değeri 0,3 ve 0,5 dizem oluyor. Kalite anlamında anne sütüne çok yakın bir değer teşkil ediyor. Bu yağın kaliteli olmasında olgunlaşmamış zeytinin sıkılması etkilidir. Bu zeytinlerin sıkımında 0,3 ve 0,5 dizem asit değerine sahip yağ ortaya çıkar. 0,3 dizem asit değerine sahip zeytinyağı çok kalitelidir. Geçtiğimiz 15 gün içinde yaptığımız zeytin hasadından sadece 0,3 dizem asit değerine sahip tesisimizde 15 ton yağ üretimi gerçekleştirdik. Üretimlerimiz devam ediyor" dedi.

Yerli ve milli imkanlarla üretim

Zeytinyağı üretim tesisi hakkında da bilgi veren Şengül, "2019 yılında Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın destekleriyle kurduğumuz tesisimizde en son teknolojiye sahip yerli ve milli zeytinyağı üretim makineleri kullanıyoruz. Verimlilik, kalite ve hijyeni en üst seviyede uyguluyoruz. Soğuk sıkımla zeytinyağının kalitesini ortaya çıkaran bir tesise sahibiz. Aydın'dan Ayvalık'a kadar üç tane makine olan bir tesis yok. Üç makinamızla günde 200 ton zeytin işliyoruz. Günlük 35 ile 40 ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tesisimizde zeytinyağı üretimi sırasında çıkan prinadan çekirdeği ayırarak yakıt olarak kullanmaktayız. Böylelikle ülke ekonomimize de ayrı bir katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Şakran'da rekolte yüksek

Aliağa'nın Yeni Şakran Mahallesi ve civarında genelde Edremit Yağlık cinsi zeytinin çoğunlukta olduğunu dile getiren Şengül, "Bölgemizde sofralık zeytin üretimi, yağlığa oranla azdır. Bu sene Yeni Şakran'da zeytin rekoltesi yüksek seviyede. Mevsim şartları da müsaade ederse yüzde 95 doluluk oranı var zeytinlerde" diye konuştu.

"Zeytinyağı tüketimini artırmalıyız"

Hedefinin Türkiye'de zeytinyağı tüketimini artırmak olduğunu ifade eden Şengül, "Hedefim kaliteli zeytinyağlarını iç piyasaya satıp Türkiye'deki zeytinyağı tüketimini artırmak istiyorum. Bu durum kaliteli zeytinyağı üretiminin yaygınlaşmasıyla ilgilidir. Ülkemizde rafinajlık yağlar halka satıyorlar. Bunlar ucuz yağlar. 3 asit, 5 asit ve üzeri yağlar yemeklik yağ sınıfına kesinlikle girmez. Zeytinyağının kokusu çok güzeldir. Hakiki zeytinyağının rengi farklıdır. Boğazımızı ve gırtlağımızı yakıyorsa erken hasat ve kaliteli zeytinyağıdır" dedi. - İZMİR

Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı
Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı
Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı
Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı
Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı

Zeytinyağı, Aliağa, Zeytin, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aliağalı girişimciden kaliteli zeytinyağı atağı - Son Dakika Ekonomi

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