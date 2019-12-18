Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Son Dakika
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Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek

6 saat önce

Kadın istihdamına verdiği önem ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi, kentteki üretici kadın çiftçiler için özel seminer düzenledi.

Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek, System.String[]

Kadın istihdamına verdiği önem ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi, kentteki üretici kadın çiftçiler için özel seminer düzenledi.


Aliağa Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü iş birliğinde organize edilen kadın çiftçilere özel seminere öğretim üyeleri konuşmacı olarak katıldı. Öğretim üyeleri, toprak verimliliğine ilişkin birçok konuyu katılımcılarla paylaştı. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin öncülüğünde ücretsiz olarak düzenlenen seminere üretici kadın çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.


Aliağa Kadınlar Lokalinde, bilinçli üretimin yapılmasına katkı sağlanması amacı ile düzenlenen seminer, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili'nin 'Organik Tarımda Toprak Verimliliği Yönetimi' konusundaki sunumu ile başladı. Esetlili, sunumunda; toprak, su, bitki, gübre analizleri, kompost yapımı, toprak ve su kirliliği üzerine bilgiler aktardı. Esetlili'nin ardından sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Mahmut Tepecik ise 'Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik ve İyi Tarım Uygulamaları' hususunda bilgiler verdi.


Aliağalı üretici kadınlarla birlikte toprak verimliliği ve yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili, "Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte çalışmanın güzelliğini yaşadık. İlerleyen dönemlerde de işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.


Üretim ve ziraat konularında üretici kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Doç. Dr. Mahmut Tepecik de, "Özellikle iyi tarım uygulamaları hakkında bilgilerimizi paylaştık. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın da daha önceki ziyaretleriyle sayesinde bilgi paylaşımını önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Zirai anlamda elimizden gelen tüm katkıları yapmaya çalışacağız" dedi.


Kadın çiftçilerden teşekkür


Aliağalı kadın çiftçiler olarak doğal tarım yapmak için yola çıktıklarının altını çizen Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan ise şöyle konuştu:


"İlk etapta organik tarım nasıl yapılır onu öğrendik. Toprağı tanımanın, toprağın yapısını bilmenin doğal ve sağlıklı bir tarım yapmak için çok önemli olduğunu fark ettik. Bu anlamda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ve Aliağa Belediyesinin bizlere verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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