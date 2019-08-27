Son Dakika Haberleri: Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı
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Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı

58 dakika önce

İzmir'in Aliağalı ilçesinde kadınlar, Kırıkkale'de eski kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplanarak kadın cinayetlerin son bulmasını ve olayın faillerine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı, System.String[]

İzmir'in Aliağalı ilçesinde kadınlar, Kırıkkale'de eski kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplanarak kadın cinayetlerin son bulmasını ve olayın faillerine en ağır cezanın verilmesini istedi.


Aliağa ilçesinde kadınlar, Emine Bulut cinayetinin ardından toplanarak cinayete sessiz kalmadı. Kadınlar, kadın cinayetlerinin sona ermesini istediği açıklamasında, faillere de en ağır cezanın verilmesi için çağrı yaptı. Demokrasi Meydanı'nda grup adına açıklama yapan Eren Saran, "Artık sadece ölüm haberine değil, nasıl öldüğüne de tanıklık etmek durumunda kaldığımız bir günler yaşıyoruz. Bugün Emine'nin kız kardeşimizin yasını tutacağız; ama susmayacağız. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi. Emine'nin 'ölmek istemiyorum' diyen çığlıkları kulaklarımızda; yaşam hakkımızı savunacağız. Nafaka ile ilgili değişiklik yapmanıza izin vermeyeceğiz. Ölmek istemiyoruz. Bizlerin ölümüne neden olan bu sistemin son bulmasını istiyoruz" dedi.


Yapılan açıklamaların ardından kadınlar, çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerini protesto ederken, yaklaşık 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. - İZMİR

Emine Bulut, Kırıkkale, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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