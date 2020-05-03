Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Son Dakika
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Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

6 saat önce

Geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesinin öncülüğünde, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağalı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediği gibi kısa...

Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesinin öncülüğünde, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağalı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediği gibi kısa sürede sağladığı başarıyla da markalı ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.


Doğal tarımdan tekstil üretimine, el emeği doğal gıda üretiminden el sanatları faaliyetlerine kadar birçok alanda kadın istihdamına destek veren Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, aynı zamanda Aliağa Kadınlar Lokali'nde kadınlara özel kına, yaş günü, kabul günü gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.


Doğal gıda ürünleri


Tarhana, erişte, unlu mamuller, reçel, zeytin gibi doğal ürünlerin ambalajlı üretimini yapan kadınların, el emekleri aliagasemtpazari.com aracılığı ile Aliağalılarla buluşuyor. Belediyenin Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği tarım arazisinde doğal tarım yapan Aliağalı kadın çiftçiler, kışlık sebzelerin ilk hasadını da gerçekleştirdi. Atalık tohumların ekimini tamamlayan kadın çiftçiler şimdi de üretilen fideleri toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.


Üretici kadınlardan "Hoş Geldin Bebek" çantası


Tekstil alanında faaliyet gösteren üretici kadınlar, Aliağa Belediyesi ile yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebek çantası üretimini gerçekleştirirken; el sanatları alanında faaliyet gösteren kadınlar da örgü, takı, hediyelik eşya ve kağıttan sepetler gibi ürünleri Aliağa Üretici Kadın Çarşısı'nda satışa sunuyor.


Üretici Kadın Çarşısı ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor


Aliağa Belediyesinin destekleriyle açılan ve Aliağalı kadınlara tahsis edilen Üretici Kadın Çarşısı'nda kooperatife ait dokuz stant bulunuyor. İki stantta gönüllü üyelerce yapılan ürün satışlarından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara destekte bulunuluyor. Diğer stantlarda ise el emeği ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.


Başkan Serkan Acar'a teşekkür


Yeni projelerle kadın istihdamına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Gerek Üretici Kadın Çarşısı için gerekse kooperatifimiz için verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye ile yaptığımız iş birliği sayesinde hem kadın istihdamına katkı sağlayabiliyor hem de sağlıklı gıda ile halkımızı buluşturuyoruz. Aliağa'nın sadece bir sanayi kenti değil aynı zamanda doğal tarımın da yapılabildiği bir kent olduğunu gösterebilmek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - İZMİR

Kent Konseyi, Aliağa, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 10:23 Kaynak: İHA


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