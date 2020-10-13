Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı - Son Dakika

Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı

13.10.2020 11:18
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı, System.String[]

Aliağa Belediyesinin destekleriyle, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen tarımsal kalkınma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aliağa Belediyesinin destekleriyle, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen tarımsal kalkınma çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyenin kooperatife tahsis ettiği 27 bin metre karelik arazide faaliyetlerini sürdüren Aliağalı çiftçi kadınlar, ürettikleri doğal tarım ürünlerini kooperatif adına kurulacak olan alışveriş sitesi üzerinden de satışa sunmaya hazırlanıyor. Proje, kadınların sosyal hayata katılımını ve istihdamını desteklerken bir yandan da Aliağa halkına sağlıklı ve doğal ürünler sunuyor.

Tarihi, turistik ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan İzmir'in Aliağa ilçesi, doğal tarımsal ürün yetiştiriciliğiyle de dikkat çekiyor. Kış sebzelerinin ekimini kısa bir süre önce gerçekleştiren Aliağalı çiftçi kadınlar, her gün sabahın erken saatlerinde tarlaya inerek toprağa yeniden hayat veriyor. Ürünlerin ekimi ve yetiştirilmesi esnasında kimyasal gübre ya da ilaç kullanmadıklarını belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, Aliağa'da tamamen doğal, sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirdiklerini söyledi.

Kış sebzelerine doğal malçlama

Yaz sebzelerinin ardından kış sebzelerin ekimini yaptıklarını ifade eden Argunhan, "Önce şevketi bostan ardından ise brokoli, kıvırcık marul ve iceberg marul fidelerini ektik. Hem çapa çalışmaları yapıyoruz hem de ürünlerin neminin koruması ve yabancı otlardan arınması için doğal malçlama yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda kış sebzelerinin hasadını yapacağız" dedi.

Doğal ürünler online olarak tüketici ile buluşacak

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen tüm doğal ürünlerin yakın bir zamanda kooperatif adına kurulacak olan alışveriş sitesi üzerinden tüketici ile buluşturulacağının altını çizen Argunhan, şunları söyledi: "Yetiştirdiğimiz doğal tarım ürünleri hali hazırda aliagasemtpazari.com üzerinden Aliağa halkına ulaştırılıyor. Kadınlarımızın yaptığı tarhana, şeftali reçeli, incir reçeli, kayısı reçeli, acı biber reçeli, fıstık ezmesi, erişte, havuç erişte, pancar erişte, ıspanaklı erişte, fıstık ezmesi, çiçek balı ve çam balı gibi doğal geleneksel lezzetlerin yanı sıra tarlamızda yetiştirdiğimiz doğal ürünlerin satışını da kurulacak olan internet sayfası üzerinden yapacağız. Bu sayede kadınlarımıza istihdam sağlayarak kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Aliağa'mızda doğal tarımın da yapılabileceğini göstermek için yaptığımız çalışmalarda bizlere her daim destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz."

500 meyve ağacı dikildi

Tarımsal kalkınma ve yerli üretime büyük önem veren Aliağa Belediyesi, 27 bin metre karelik araziye yerli ve atalık çeşitler kullanarak sebze fideleri dikti. Tamamen doğal üretimin yapıldığı arazinin bir bölümüne bu kapsamda belediye ekiplerince daha önce 6-8 yaşları arasında 40 adet armut, 37 adet şeftali, 45 adet ayva, 20 adet badem, 55 adet kiraz, 68 adet erik, 40 adet vişne, 50 adet kayısı, 55 adet elma, 30 adet incir ve 60 adet dut olmak üzere toplam 500 adet meyve ağacı dikildi. - İZMİR

Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı
Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı

Aliağa, İzmir, Tarım, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aliağalı kadınlardan doğal tarım atağı - Son Dakika Ekonomi

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