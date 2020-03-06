Aliağalı öğrenciler deprem anını yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağalı öğrenciler deprem anını yaşadı - Son Dakika

Aliağalı öğrenciler deprem anını yaşadı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, deprem konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, depremi korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı ile Deprem Simülasyon Uygulaması Eğitimi gerçekleştirildi.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, deprem konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, depremi korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı ile Deprem Simülasyon Uygulaması Eğitimi gerçekleştirildi.


Aliağa Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan AFAD Deprem Simülasyon Tırında öğrencilere, AFAD Eğitim Biriminde görevli eğitmen Alper Demir tarafından deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında ne gibi tedbirler alınması gerektiği anlatıldı. Daha sonra öğrencilere simülasyonla 6.7 şiddetindeki deprem anı yaşatıldı. Eğitmen Alper Demir, büyük bir heyecan yaşayan öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği yönünde bilgilendirmeler yaptı.


Öğrencilere 'çök, kapan ve tutun'un önemini anlatan AFAD Eğitmeni Alper Demir, verilen eğitimlerle halkı bilinçlendirmek, bu sayede de olası depremde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. AFAD olarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıklarını da sözlerine ekleyen Demir şunları söyledi: "Türkiye'nin 81 ilinde deprem simülasyon tırı ile gezerek halkın, çocuklarımızın ve ailelerin bilinçlenmesini sağlıyoruz. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Öğrenciler okulda bulundukları sırada deprem anında sıraların altlarına değil sıraların yanlarına çökmeliler. Deprem bittikten sonra kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Öğretmenlerin yönlendirmesi ile acil çıkışları ve merdivenleri kullanarak binayı hızlı bir şekilde terk etmeliler. Ailelere ise depreme dayanıklı binalarda oturmalarını anlatıyoruz. Kolon ve kirişlere zarar verilmemeli. Binaya ek yük bindirecek kaçak katlar yapılmamalı. Ev içerisinde sabit olmayan eşyalar da sabitlenmelidir." - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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