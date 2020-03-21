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Aliağalı öğrencilerden "Down Sendromlular Farkındalık Günü" videosu
6 saat önce
Down sendromlu bir öğrencinin de öğrenim gördüğü Aliağa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.
Down sendromlu bir öğrencinin de öğrenim gördüğü Aliağa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.
Aliağa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, klipte, okul bahçesinde rengarenk eldivenler giyerek, "DNA sarmalı" koreografisi yaptı.
Down sendromluların eğitim ve sosyal hayata uyum sağlayabilecekleri mesajını taşıyan klip, sosyal medyada ilgi gördü.
Klipte okulun özel sınıfında eğitim gören down sendromlu öğrenci de rol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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