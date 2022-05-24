Yaşamın doğal akışından kesitler sunan oyun çeşitli skeçlerden oluşuyor. Çocukların gözünden anlatılan olaylar ile insan duygularının ne kadar önemli olduğu ve insanların sevdiklerine zaman ayırarak küçük şeylerle de mutlu olabilecekleri seyirciye hatırlatılıyor.

Kaynak: Bültenler

Aliağa Belediyesi, Niyazi Arslan, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor - Son Dakika

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