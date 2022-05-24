Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor - Son Dakika
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Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor

24.05.2022 13:27
Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor

Senaryosunu çocuk tiyatrosunda eğitim gören kursiyerlerin kaleme aldığı komedi türündeki oyun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelenecek.

12-18 yaş grubuna hitap eden ücretsiz oyun saat 20.30'da başlayacak.

Yönetmenliğini Aliağa Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar'ın yaptığı oyunda Nehir Naz Tüfekçi, Ece Özdemir, Pusat Niyazi Arslan, Çağan Karatekin, Yağmur Elbir, Doğuhan Sarıyıldız, Nisa Aydın, Mahmut Sammour, Öykü Yönal, Ada Aydoğdu, Berrak Zehra Keskin, Emir Ürün, Ahmet Efe Yaşar, Nesibe Gül Lök ve Ecrin Kedik rol alacak.

Yaşamın doğal akışından kesitler sunan oyun çeşitli skeçlerden oluşuyor. Çocukların gözünden anlatılan olaylar ile insan duygularının ne kadar önemli olduğu ve insanların sevdiklerine zaman ayırarak küçük şeylerle de mutlu olabilecekleri seyirciye hatırlatılıyor.

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Kaynak: Bültenler

Aliağa Belediyesi, Niyazi Arslan, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağalı tiyatrosever çocuklar ile buluşuyor - Son Dakika

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