- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma - Son Dakika

- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma

27.01.2021 13:48
- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma, System.String[]

- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma Aliağa Belediyesi'nin "Kadın Emeği Değerlendirme Projesi" kapsamında Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aliağalı üretici kadınlara tahsis edilen "Üretici Kadın Çarşısı" aile ekonomisine ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlıyor.

- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma

İZMİR - Aliağa Belediyesi'nin "Kadın Emeği Değerlendirme Projesi" kapsamında Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aliağalı üretici kadınlara tahsis edilen "Üretici Kadın Çarşısı" aile ekonomisine ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlıyor.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde 2018 yılında faaliyete geçen Fırat Çakıroğlu Parkı içerisindeki "Üretici Kadın Çarşısı"nda Aliağalı hanımlara ait el emeği örgüler, takılar, çeyizlikler, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerden elde edilmiş çeşitli gıdaların satışı yapılıyor.

Kadın emeğinin en yüce değer olduğunu ifade eden Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, "Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir proje tasarladık ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a sunduk. Başkanımızın projeye sıcak bakmasıyla 2018 yılında 'Üretici Kadın Çarşısı' doğdu. Kadınlarımız, evlerinde ürettiği ürünlerin burada satışını yapıyor. Çeşitli kategorilerde stantlarımız var. Böylece kadınlarımız hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmiş oluyor. Çarşımızdan elde edilen gelirlerin yüzde 10'u bir havuzda toplanıyor. Havuzda toplanan gelir, kız öğrencilerin eğitimine destek veren üç kadın derneğine eşit olarak her ay paylaştırılıyor. Bu şekilde de kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz. Burada ikinci el eşya standımız da bulunuyor. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle de evinden çıkamayan, yardıma ihtiyacı olan kadınlara destek oluyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda yanımızda olan, destek veren Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadınlar mutlu

Çarşıda evlerinde ürettikleri ürünleri satışını yapan kadınlar ise satışlarından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamanın kendilerine tarif edilmez bir mutluluk yaşattığını dile getiriyor.

Vatandaşların beğenisini kazanan çarşı pandemi süresince 11.00 ile 18.00 saatleri arasında haftanın beş günü çarşıda faaliyet gösteriyor. Çarşıda erişte, salça, turşu, reçel, börek, bazlama gibi ürünlerin yanı sıra süs eşyaları, örgü ürünler, iğne oyası işlenmiş tülbentler, takılar gibi birçok el emeği ürün yer alıyor.

- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma
- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma
- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma
- Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma

Aliağa Belediyesi, Kent Konseyi, Aliağa, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Aliağalı üretici kadınlardan örnek dayanışma - Son Dakika


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