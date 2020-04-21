Aliağalılar, 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşayacak - Son Dakika

Aliağalılar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl bandolar eşliğinde balkonlarda yaşayacak.



Her yıl çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen '23 Nisan Aliağa Uluslararası Çocuk Şenliği'ni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Aliağa Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için kenti bando ekipleriyle coşturacak. Aliağalılar, 23 Nisan günü evlerinin balkonlarından bayraklarıyla bandonun çalacağı marşlara eşlik edecek. 23 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı tüm balkonlardan vatandaşlarca okunacak. '23 Nisan Kutlu Olsun' şarkısı ve 'Harmandalı Zeybek Havası' belediye hoparlörlerinden yayınlanacak. Saat başı 23 Nisan ile ilgili şarkılar belediye hoparlörlerinden verilecek. Saat 18.30 ile 19.00 saatleri arasında bando eşliğinde, zeybek oynayan Atatürk heykeli etrafında balonlar uçurulacak. 18.30-19.30 saatlerinde İstiklal Caddesi'nde bando eşliğinde 23 Nisan marşları çalınacak. Saat 21.00'de ülke genelinde olduğu gibi Aliağa'da da hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Ardından bandolar eşliğinde 23 Nisan şarkıları söylenecek.



Belediyeden vatandaşlarına 20 bin bayrak



Aliağa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala cadde ve sokakları Türk bayrakları, ay yıldızlı flamalar ve Atatürk posterleriyle donatıyor. Kentin çeşitli noktalarında bulunan billboardları 23 Nisan görselleri ile süslüyor. Belediyeye bağlı Milletin Ekibi de bayram öncesi vatandaşlarına sürpriz yaparak çeşitli noktalara kurduğu stantlar vasıtasıyla bayrak dağıtımı gerçekleştiriyor. 20-21 ve 22 Nisan tarihleri içerisindeki bayrak dağıtımları sayesinde toplam 20 bin ay yıldızlı bayrak Aliağalılar ile buluşturulmuş olacak. Bayrak dağıtımından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aliağalılar, şimdiden bayram heyecanını yaşamaya başladı.



Çocuklar için ödüllü 23 Nisan yarışmaları



Aliağa Belediyesi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak muhteşem ödüllerle dolu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledi. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin evde geçirdikleri vakitleri verimli bir şekilde geçirmeleri için düzenlenen yarışmada başvurular 20 Nisan Pazartesi saat 12.00 itibariyle son buldu. Başvuruların sadece e-posta üzerinden yapıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri 23 Nisan günü saat 15.00'te belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Değerlendirme sonucunda yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise akıllı saat hediye edilecek. Öğrencilerin ödülleri aynı gün adreslerine teslim edilecek.



Çelenk töreni sınırlı katılım ile gerçekleştirilecek



Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunumu yapacak. Cumhuriyet Meydanı'nda sınırlı katılım ile yapılacak resmi çelenk töreni saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Tören, sosyal mesafeye uygunluk ve maske kullanımı kriterleri gözetilerek icra edilecek.



Hashtag çalışması yapılacak



Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca, 23 Nisan coşkusunu sosyal medyaya da taşıyacak. Sosyal medyada #YüzüncüYıldaOnbinlereSesOlduk hashtagi ile yapılacak paylaşımlar ile balkonlarda yaşanacak coşku görüntüleri tüm dünyaya ulaşacak. Balkonlarda yaşanan 23 Nisan coşkusu öğretmen, öğrenci ve velilerin yapacağı paylaşımlarla tüm dünyada ses getirecek. - İZMİR