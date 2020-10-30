Aliağalılar cumhuriyet için sürdü - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde cumhuriyetin 97'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın katılımıyla "97'inci Yılda Cumhuriyet İçin Sürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Aliağa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu kenttin caddelerine sığmadı. Cumhuriyetin 97'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aliağa Belediyesi, Pedalhane Bisiklet Grubu ve Aliağa Motosiklet Kulübü işbirliğiyle "97'inci Yılda Cumhuriyet İçin Sürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da katıldığı etkinlikte binlerce Aliağalı cumhuriyet için kenti turladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa Belediye Bandosu'nun mini konserinin ardından başlayan etkinlikte Hükümet Caddesi, İstiklal Caddesi ve sahil bandı güzergahında sürüş gerçekleştiren motosikletli ve bisikletliler, renkli görüntüler oluşturdu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, cumhuriyet için pedal çevirdi. Başkan Acar, etkinliğe özel hazırlanan tişörtü giyerek bisikletiyle binlerce cumhuriyet sevdalısıyla birlikte kenti turladı, cumhuriyetin 97'inci yıl coşkusuna eşlik etti. Kentin caddelerini renklendiren "97'inci Yılda Cumhuriyet İçin Sürüyoruz" etkinliği vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Cumhuriyetin 97'inci yıl dönümü münasebetiyle bağımsızlık coşkusunu kardeş ülke Azerbaycan ile de paylaşıldığı etkinlikte Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve Ermenistan'ın saldırıları karşısındaki mücadelesine destek olmak amacıyla motosiklet ve bisikletlilere, Türk bayrağı yanında Azerbaycan bayrağı da takıldı. - İZMİR