Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com - Son Dakika

Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com

Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı.

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Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı. Pandemi tedbirlerinin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarını uygulamaya devam eden online pazar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Covid-19 tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun gayretleriyle hayata geçen sosyal destek projesi aliagasemtpazari.com, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçen nisan ayı içerinde hizmete açılan online siteden bugüne kadar binlerce sebze, meyve, bakliyat ve yöresel ürün siparişi verildi. 5 ay gibi kısa bir sürede Aliağa'da yaşayanların vazgeçilmezi haline gelen aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin vatandaş tarafından sipariş verildi. Aliağa'nın online pazarı 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşların hizmetine devam etmenin yanı sıra ilk günkü titizlikle aliagasemtpazari.com üzerinden verilen siparişler, belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak teslim ediliyor. Gün içerisinde saat 17.30'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde adreslere teslim edilirken, bu zaman dışında verilen siparişler ise en yakın zaman dilimi içerisinde ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda kredi kartı ile ya da nakit olarak yapabiliyor.

İlk günkü titizlikle

Salgın nedeniyle yaşanan kritik süreçlerde sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların en büyük destekçisi olan aliagasemtpazari.com, tedbirlerin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarından taviz vermiyor. Zengin ürün yelpazesine her geçen gün yenilerini de ekleyen Aliağa'nın online pazarı; sebze, meyve, bakliyat, baharat ve yöresel ürünleri vatandaşların kapısına kadar taze ve Covid-19 tedbirlerine uygun olarak servis ediyor. - İZMİR

Serkan Acar, Koronavirüs, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com - Son Dakika
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