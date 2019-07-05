Son Dakika Haberleri: Aliağaspor Çağrı Tekin'i renklerine bağladı
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Aliağaspor Çağrı Tekin'i renklerine bağladı

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Aliağaspor FK, deneyimli golcü Çağrı Tekin'i renklerine bağladı.

Aliağaspor Çağrı Tekin'i renklerine bağladı, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Aliağaspor FK, deneyimli golcü Çağrı Tekin'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Aliağaspor FK, Van Büyükşehir Belediyespor'dan 31 yaşındaki santrfor Çağrı Tekin'i renklerine bağladı. Akhisarspor, Menemenspor, Bucaspor ve Ankara Demir gibi takımlarda forma giyen Tekin, çıktığı 132 maçta 41 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon Van Büyükşehir Belediyespor ile takımda şampiyonluk sevinci yaşadı. Aliağaspor FK yöneticisi Serdar Turan, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çağrı Tekin gibi bir forveti burada görmekten ötürü çok keyifliyim. Kendisine sarı-siyahlı forma altında başarılar diliyorum" dedi.

Aliağaspor FK gibi önemli bir camiaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Çağrı Tekin ise takım olarak başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Çağrı Tekin, Van, Spor
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