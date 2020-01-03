Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor - Son Dakika Spor

Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi.

Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Aliağaspor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi. Kamp süresince üç hazırlık maçı yapacak olan sarı siyahlıların, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü kampı tamamlayarak Aliağa'ya döneceği öğrenildi.


Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan; fakat ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aliağaspor FK, devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından olmasıyla dikkat çekti. Kulüp, Gökhan Artun, Vahit Yaşar, Burak Toker, Berkant İstanbul, Alican Özaltun, Aykut Geçmen, Bartu Kaya, Özkan Yılmaz ve Cemal Şener ile yollarını ayıran Aliağaspor FK, Payasspor'da forma giyen ön libero Agah Oktay Yılmaz (31), kanat oyuncusu Uğur Karakoç (30), Somaspor'dan savunma oyuncusu Caner Şen (27) ve BAL ekiplerinden Bornova Yeşilovaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğacan Diker (25) ile anlaştı.


Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, transferde yeni isimlerin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Devre arası hazırlıklarının ilk etabının Aliağa'da yapılan 10 günlük çalışma ile başladığını belirten Bahadır, "Aliağa'daki çalışmalarımız çok verimli geçti. İkinci etap hazırlıklarımıza Antalya'da devam ediyoruz. Antalya kampında üç hazırlık maçımız olacak. 7 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor, 9 Ocak'ta Çiğli Belediyespor ve 11 Ocak'ta Isparta Davrazspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları ile oyuncularımızın birbirlerine uyumunu ve ikinci yarıya hazır bir şekilde girmelerini sağlayacağız" dedi.


"Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız"


Ligin ilk yarısında istenilen başarının yakalanamadığını da ifade eden Bahadır, "Ligin ikinci yarısındaki karşılaşmalar hiç de kolay olmayacak. Her maç final havasında, her maç büyük bir çekişmeye sahne olacak. Devre arasında kurduğumuz kadroyla ligin zirvesine oynayacağız. Rakiplerimizin de puan kayıplarını bekleyerek şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız" dedi. - İZMİR

Antalya, Aliağa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi 85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:07 Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika Spor
19:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret - Son Dakika Spor
18:56 Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Erdem Seçgin'i kiraladı - Son Dakika Spor
18:54 Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son Dakika Spor
18:52 Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor
18:39 Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağaspor devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]