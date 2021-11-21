Aliağaspor FK, 3 Puanı 5 Golle Aldı - Son Dakika

Aliağaspor FK Gollü Galibiyetlerine Manisa'da Devam Etti

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. Haftasında deplasmanda Manisa Sanayispor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup ederek gollü galibiyetlerini sürdürdü. Sarı siyahlı takıma 3 puanı getiren golleri 12'de Bilal Hallaçlar, 50'de Furkan Yıldırım, 56'da Alper Sürücü, 83 ve 90+1'de Batuhan Doğrukıran kaydetti.

Manisa Ertuğrul Dilek Spor Sahasında oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve kulüp başkanı Kamil Önal tribünden takip etti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele her iki takımın kontrollü oyunu ile başladı. Deplasmanda oynamasına rağmen rakip üzerinde baskı kurmayı başaran Aliağaspor FK, 12. dakikada köşe atışında Bilal Hallaçlar'ın kafa vuruşu ile attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyunuyla rakibi üzerinde baskıyı artıran sarı siyahlı takımda Furkan Yıldırım, ceza alanı içinden yaptığı vuruşla 50. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. 56. dakikada yan topta iyi yükselen Alper Sürücü, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

83. dakikada Abdullah Çınar'ın sol taraftan verdiği pasta penaltı noktasında topla buluşan Batuhan Doğrukıran, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. 90+2'de Ceza alanı dışında topla buluşan Batuhan, şık çalımlarla üç rakiplerini oyundan düşürdükten sonra kaleciyle karşı karıya kaldığı pozisyonda plase vuruşuyla kendisinin ikinci takımının ise 5'inci golünü kaydetti. Aliağaspor FK, sahadan bu skorla ayrılarak 9. Bölge 2. Grupta puanını 9'a çıkarttı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri

HAKEMLER: Cihan Yurdagül, Volkan Turan, Talha Enes Taş, Engin Altınay,

MANİSA SANAYİSPOR: Erkut Özkan, Eren Çavdar (Dk 55 Orçun Benk), Kaan Gültoprak, Muhsin Erözkan, Melih Saraçoğlu (Dk 18 Abdullah Aydın), Melih Egeli, Emre Bozkurt, Alper Semerci, Sezer Turhal (Dk 55 Orçun Benk), Ali Can Çelik (Dk 55 Samet Küçükaslan), Yiğit Kayacı (Dk 69 Necati Açıksöz),

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Levent Aktuğ (Dk 81 Raşit İlçebaylık), Alper Sürücü Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Barış Tenşi (), Timurcan Gök (Dk 71 Ersin Aslantog), Murat Aslan (Dk 71 Sergen Ekinci), Furkan Yıldırım (Dk 76 Ali Şentürk), İlker Ataseven (Dk 76 Abdullah Çınar), Batuhan Doğrukıran

GOLLER: Dk. 12 Bilal Hallaçlar, Dk. 50 Furkan Yıldırım, Dk. 56 Alper Sürücü, 83 ve 90+1 Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK)

SARI KARTLAR: Eren Çavdar, Erkut Özkan (Manisa Sanayispor), Barış Tenşi, Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK)