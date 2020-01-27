Aliağaspor FK Ayvalık'tan 3 puan ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Aliağaspor FK Ayvalık'tan 3 puan ile döndü - Son Dakika Spor

Aliağaspor FK Ayvalık'tan 3 puan ile döndü

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 15. haftasında, Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini yeni transferi Birol Öztürk'ün ayağında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Aliağaspor FK Ayvalık'tan 3 puan ile döndü, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 15. haftasında, Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini yeni transferi Birol Öztürk'ün ayağında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 15. haftasında Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk oldu. Yaklaşık 100 Aliağalı taraftar Ayvalık deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca yoğun tezahüratta bulunan taraftarlara Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da eşlik etti. Sarı siyahlılar, rakibini yeni transferi Birol Öztürk'ün ayağında bulduğu golle 1-0 yendi.


Öte yandan, karşılaşmanın 75. dakikasında Aliağaspor FK oyuncusu Doğacan Diker ile girdiği hava topu mücadelesinde yere dengesiz bir şekilde düşerek kafasını vuran Ayvalıkgücü Belediyespor kalecisi Melih Aydın, oyuna devam edemeyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Deplasmanda aldığı bu galibiyet ile puanını 30'a çıkartan Aliağaspor FK, puan tablosunda 3'üncü sıraya yükseldi. - İZMİR

Ayvalıkgücü Belediyespor, BİROL ÖZTÜRK, Ayvalık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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